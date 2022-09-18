Из украинских портов вышли 8 суден, еще два ожидают отплытия

В воскресенье, 18 сентября, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» был запланирован отход 10 судов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

К 10:00 утра из портов Большой Одессы вышло 8 судов, а еще 2 - ждут свою очередь и благоприятные условия.

На бортах суден находятся 169,3 тысячи тонн агропродукции, они отправятся в страны Африки, Азии и Европы.

Известно, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 миллионов тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 165 судов с украинским продовольствием.

Напомним, как из Черноморска вышло судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии.