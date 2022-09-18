Блокпосты, без алкоголя, оружия и пиротехники: В Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана

В Умани по решению Черкасской областной военной администрации с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош га-Шана.

Об этом сообщает Telegram-канал Уманского горсовета.

В частности, запрещена:

- продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, имитирующих оружие игрушек;

- пешеходное и автомобильное движение во время действия комендантского часа.

Также на подъезде в город уже действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортного средства.

«Въезд и проверка багажа паломников в город Умань осуществляется только по одному адресу: улица Вызволителей», - говорится в сообщении.

В горсовете обращают внимание, что жителям общины, проживающим в квартале паломничества, достаточно на пропускном пункте предъявить паспорт с отметкой о регистрации в данном квартале.

«Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)», - предупредили в горсовете.