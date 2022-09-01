«Остановите азербайджанский террор»: В Армении жители митингуют за выход из ОДКБ

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18.09.2022 17:08

В воскресенье, 18 сентября, на площади Франции в Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ. Митинг проходит на фоне решения ОДКБ не направлять войска в Армению, у которой возник военный конфликт с Азербайджаном.

Об этом сообщает Новости Армения.

Митинг организовали Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных. Организаторы митинга призывают к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но оно до сих пор не выполнено.

«Наши ожидания не оправдались», - сказал Григорян.

Протестующие в Ереване стоят с американскими флагами и плакатами «ОДКБ ПНХ», «Остановите российско-азербайджанскую агрессию», «Остановите азербайджанский террор».

Также на митинге раздаются призывы, чтобы Армения стала союзником США вне НАТО.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.

Официальные лица Армении раскриктиковали ОДКБ и россию за бездействие на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.

Также Пелоси в Ереване раскритиковала Азербайджан за военную агрессию.

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