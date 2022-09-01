«Остановите азербайджанский террор»: В Армении жители митингуют за выход из ОДКБ

В воскресенье, 18 сентября, на площади Франции в Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ. Митинг проходит на фоне решения ОДКБ не направлять войска в Армению, у которой возник военный конфликт с Азербайджаном.

Об этом сообщает Новости Армения.

Митинг организовали Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных. Организаторы митинга призывают к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но оно до сих пор не выполнено.

«Наши ожидания не оправдались», - сказал Григорян.

Протестующие в Ереване стоят с американскими флагами и плакатами «ОДКБ ПНХ», «Остановите российско-азербайджанскую агрессию», «Остановите азербайджанский террор».

Также на митинге раздаются призывы, чтобы Армения стала союзником США вне НАТО.

Major protests in the centre of Yerevan today amid US Speaker Nancy Pelosi’s historic visit to Armenia. Demonstrators waving American flags and calling on Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP — Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.

Официальные лица Армении раскриктиковали ОДКБ и россию за бездействие на фоне обострения конфликта с Азербайджаном.

Также Пелоси в Ереване раскритиковала Азербайджан за военную агрессию.