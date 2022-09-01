Подоляк убежден, что в переговорах Зеленского и путина сейчас нет смысла: «Война должна дойти до единственно возможного финала»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром путиным.

Об этом Подоляк рассказал в комментарии УП.

«Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет», - сказал он.

По словам политика, россия должна ответить за масштабные преступления в войне против Украины, а не прятаться за безнаказанностью.

«Во-первых, рф все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем «лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее», - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что война должна дойти до единственно возможного финала.

«Понятно, что именно сейчас на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный «сценарий». Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения рф, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого», - сказал он.

Однако Подоляк отметил, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет «обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников».

Напомним, что Зеленский считает, что переговоры с рф из-за страха применения ими ядерного оружия – «это точно начало Третьей мировой войны».