«Мы в Донецке, везде укропы стоят»: Оккупант говорит другому военному, что позиции вокруг разрушены

Военнослужащий из 20-й гвардейской общевойсковой армии россии отходит с остатками личного состава в россию через Донецк, рассказывает товарищу, что позиций вокруг уже нет.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Вить, слышь, я ее живой пока, еще не прибили меня.

- Ну дай Бог. Да, говори.

- Короче, тут у нас маленькая большая ж*па. Мы в Донецке. Нас 19 человек. Наш взвод, короче, расх*ячирили. Нас осталось трое человек всего лишь. Тут, короче, сейчас ж*па, мы живем в подвале. Тут пипец, нас не кормят них*я. Ж*па происходит здесь. Командования нет. Нашего брита позывного, бл*, убили с нашим расчетом, но мы успели уйти. Прибились тут к артиллерии, если че придет, не дай бог, на меня - груз 200 - я живой! Понял? Мы будем выходить россию. Понял? Отсюда. Всё. С пацанами - 19 человек, потому что тут п*здец, что творится! Мы вообще в кольце были. Понятно. Ну вы сейчас где, в Донецке?

- Понятно. ну вы сейчас где, в Донецке?

- В Донецкой республике мы сейчас стоим.

- Ставите, все, хорошо. А Украина наступает?

- Да, конечно! Тут ж*па чё творится. какое наступают -тут вообще пипец - они вот они! Трое осталось всего лишь. Помнишь Витька, с кем я ехал? Снайпер снял, прям в первый же день его *бнуло. Я там пипец, ой, обделывался.

- Смотри, я тебе еще раз говорю, командованию своему скажи.

- Нету никого у нас! Мы одни, понимаешь? Нет ни офицеров, никого.

- Идите в любую часть, идите к любой части.

- Да куда мы пойдем, Витя? Тут укропы стоят. Везде укропы стоят! Мы сейчас пойдем по дороге, нас в плен возьмут! Ты че, дурак, что-ли? Куда мы пойдем? Везде бл*, всё. Окружили нах*й. Куда мы пойдем?

- Ну, а наши где?

- Нет никого, бл*, мы в ж*пе. - Слушай меня внимательно: Боекомплект - с собой возьми около тысячи боеприпасов.

- Есть, гранаты есть, все есть.

- Возьми чем больше, тем лучше. Из подвала не вылезайте. Вылезайте в крайней необходимости. Когда наши отобьют, уже тогда только выходи.

- Куда наши отобьют? Наших нет нигде.

Напомним, как жены российских оккупантов просят своих мужчин привозить «трофеи» из убитых украинцев.