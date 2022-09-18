В Бельгии 55 судей на неделю отправили в тюрьму, чтобы они почувствовали на себе жизнь арестантов

Бельгийские судьи добровольно согласились находиться в новом пенитенциарном учреждении, придерживаясь распорядка тюрьмы, чтобы получить уникальный опыт.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Le Figaro.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн объявил, что 55 судей в его стране будут заключены до следующего воскресенья, чтобы собственными глазами увидеть, как выглядит жизнь заключенного. Судьи, добровольно согласившиеся на участие в эксперименте, прибыли в пустую тюрьму в Харене. Новое пенитенциарное учреждение на 1190 мест официально откроется только 30 сентября. До следующего воскресенья, когда они будут освобождены, с 55 судьями будут обращаться как с обычными заключенными.

– Они, очевидно, знают, как все работает в тюрьме, но собственный опыт дает им уникальную возможность, которая будет полезна для вынесения приговоров с полным знанием дела, – сказал министр Ван Квикенборн.

Судьи должны выполнять все приказы и указания персонала тюрьмы. Цель состоит в том, чтобы сделать содержание как можно более реалистичным. Они не смогут пользоваться своими мобильными телефонами, но им разрешат встречи с родными как настоящим заключенным. Расписание судей в колонии будет обычным распорядком дня осужденных. Они будут получать одинаковое питание и принимать участие в тех же обязательных мероприятиях, в частности, работать на кухнях и в прачечной. В отличие от настоящих заключенных, судьи смогут прекратить тюремный опыт в любое время, если они не выдержат условий содержания или по какой-либо другой причине.