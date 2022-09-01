«Это не затишье. Это подготовка к следующим победам», - Зеленский анонсировал освобождение всех украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после недавних побед Силы обороны Украины готовятся к новым освобождениям находящихся под оккупацией городов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова сейчас звучат. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова.