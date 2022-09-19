Оккупанты расширяют деятельность «ограждающих отрядов» и запрещают отступать под страхом сесть в тюрьму

Войска россии попытались провести «контратаку» на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе, однако в итоге оккупанты оставили огневые позиции.

Об этом сообщает ГУР.

Для атаки был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса с рф («лнр»). После ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.

Чтобы остановить бегство, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых «заградительных отрядов».

При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления:

- Давай, ни шагу назад нах*й. Так и скажи: «кто будет валить - буду садить нах*й»!

- Остальные остаются на местах. Напомнимте о приказе 222.

Напомним, как в перехваченном разговоре оккупант рассказал про дезертиров и продажу «отпускных» мест.