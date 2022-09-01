«Николаевский хлебзавод» не допустили к тендеру ООН по изготовлению бесплатного хлеба, поэтому предприятие рискует закрыться из-за нерентабельности

Николаевский хлебзавод, который из-за военных действий уменьшил объемы производства хлеба, теперь находится на грани выживания, а его сотрудники могут стать безработными.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского хлебзавода №1.

«С внедрением в Украине военного положения и в связи с оккупацией отдельных территорий Николаевской и Херсонской областей объемы производства на предприятии существенно уменьшились, а производственные мощности не были привлечены в полной мере, что сделало невозможным обеспечить работой большинство работников», - говорится в сообщении.

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря программе World Food Programme, внедренной ООН, они помогли людям и городу и обеспечили работой работников предприятия. Так, с апреля по сентябрь предприятие выпекало хлеба до 30 000 штук круглосуточно, это позволяло работать стабильно, оставить работников на рабочих местах, платить людям заработную плату, налоги.

Однако, 10 сентября 2022 года прошел тендер, о котором Николаевский хлебзавод №1 не уведомили и победителем тендера стал «Киевхлеб», что безусловно несет непоправимые последствия.

«А именно: 287 рабочих предприятия на время войны вынуждены будут остаться без работы и станут социально незащищенными, а Николаевский хлебзавод будет остановлен, потому что выпекать мизерное количество продукции станет не рентабельным. Работники предприятия обратились к местным властям с просьбой помочь и не допустить закрытия единого мощного хлебного предприятия области, не оставить пекарей без работы, а жителей Николаевщины без качественной продукции. К сожалению мы тот регион, из которого более 60 процентов населения выехали, села разрушены, а теперь у нас забирают последнее, работу. Верим, что нас услышат и помогут. Итого к победе! Слава Украине», – сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что с 12 сентября в Николаеве приостановят бесплатную раздачу хлеба.