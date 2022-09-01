«Николаевоблтеплоэнерго» призывает потребителей осуществлять посильные расчеты за тепло в новом отопительном сезоне

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» перед стартом отопительного сезона призывает потребителей по возможности оплачивать расчеты за полученные услуги по снабжению тепловой энергией, ведь из-за проблем с водой, расходы предприятия увеличились



Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщалось недавно, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начато заполнение теплосетей водой. Предприятие использует исключительно химически подготовленную воду, которая проходит специальную обработку (в частности, фильтрация, смягчение, удаление растворенных в воде кислорода, углекислоты и других газов и т.п.).

В этом году в условиях полномасштабной войны, развязанной россией, и отсутствия централизованного водоснабжения из Днепра, в результате поврежденного оккупантами водовода, процесс заполнения системы отопления города изрядно осложнен, однако предприятием при поддержке Николаевского городского совета удалось найти оптимальные пути разрешения ситуации.

«Наша цель как теплопоставщика – обеспечить горожан теплом и максимально сохранить теплосети и оборудование предприятия в нынешних условиях. Для этого предприятие организовывает работу скважин вблизи котельных, устанавливает системы очистки воды и закупает таблетированную соль, которой в этом году в разы нужно больше, чтобы подать воду в сети соответствующего качества. Основная задача – создание эффективного теплоносителя, лишенного вредных примесей. Весь этот процесс дорогостоящ, однако ущерб от уничтоженных трубопроводов коррозией, осадка солей и т.д. будут стоить гораздо больше как предприятию, так и управляющим компаниям/ЖЭКам/ ОСМД», - комментирует директор предприятия Николай Логвинов.

Поэтому перед началом нового отопительного сезона предприятие призывает потребителей и дальше осуществлять посильные расчеты за полученные услуги по поставке тепловой энергии. Поскольку, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» несет большие затраты на энергоносители (в частности, закупку газа), подготовительную и ремонтную кампанию перед сезоном 2022-2023 гг.

Что касается воды, уже заполняющей теплосети города, предприятие подкрасило ее в зеленый цвет, чтобы как можно быстрее обнаруживать и устранять истоки на трубопроводах. В случае их обнаружения просят сообщать в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: +380512442577 +380958221166 (круглосуточно).

Напомним, что на облтеплоэнерго предупредили николаевцев о возможных проблемах во время отопительного сезона и посоветовали минимизировать теплопотери .