В McDonald's рассказали, где и когда в Украине откроются первые рестораны

В украинской столице 20 сентября откроются рестораны McDonald's, которые были закрыты с начала полномасштабной войны по всей стране.

Об этом сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.

Отмечается, что рестораны будут работать только с доставкой, а залы, Express Windows и McDrive откроются в начале октября. Доставка в будет работать по трем адресам:

- проспект Бажана, 3в;

- ул. Гришко, 7;

- проспект Гагарина, 2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

«Во -первых, вы сможете получить заказ только через службу McDelivery, предоставленную партнером по доставке McDonaldсамостоятельно », - отметили в компании.

В рамках военного положения, компания вводит процедуры и протоколы для безопасности сотрудников и клиентов:

- Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или в соответствии с графиком работы, если учреждение находится внутри);

- Заведения будут закрыты во время воздушной сигнализации, чтобы сотрудники и посетители могли переехать в ближайший приют. В этом случае команда быстро выпустит оплачиваемые заказы, пока не остановит производственные процессы и не отключит оборудование перед закрытием.

Напомним, как россияне активно перепродавали еду из McDonald’s в ожидании закрытия сети кафе: «Насладись любимым вкусом, возможно, в последний раз».