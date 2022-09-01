Оккупанты «мобилизируют» мужчин на захваченных территориях, а пенсионерам обещают «отпуск»

Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году, а пенсионерам обещают «туристические путешествия» .

Об этом сообщает ГУР.

В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой «народной милиции». В настоящее время программа «мобилизации» полностью провалена.

На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных рф, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав «народной милиции». Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

Кроме этого на собрании обсуждались вопросы получения паспортов россии и будущего пенсионного обеспечения. Представители оккупационной администрации рассказали «высокий уровень жизни» пенсионеров России. А также, что каждый из них власти обязательно ежегодно «отправляют в туристические путешествия».

Напомним, что Горловке из-за «мобилизации» в оккупационную армию почти не осталось мужчин.