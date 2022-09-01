Вторая бустерная доза для всех и прививки детям от 5 лет: В Украине обновили схемы вакцинации от СOVID-19

В Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих, обновили схемы вакцинации, разрешили делать первый бустер раньше, чем было до этого, а также вакцинацию детей от 5 лет.

«Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+», – отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO, EMA и ECDC, Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

«Основное: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин», - сообщили в Минздраве.

Также уменьшены минимальные сроки между первичным курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать через 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Последнее важное изменение, как отметили в Минздраве, – разрешение вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19. Прививки будут осуществлять вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей в возрасте 5-11 лет обязательным является информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 лет.