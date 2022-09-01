Волонтеры «МрійДій» рассказали, кому из николаевцев они могут предоставить гуманитарную помощь

Волонтеры «МрійДій» обновили правила выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Помощь будут выдавать: людям с инвалидностью 3 группы; маломобильным людям с инвалидностью; тяжелобольным людям; многодетным семьям; матери-одиночке; семьям с детьми в возрасте до 6 месяцев.

Оформить помощь можно по телефонам 0991577856, 0665762355, с понедельника по пятницу (с 9 до 15 часов).

Помощь выдают раз в месяц в пункте выдачи «МрійДій», адрес и время сообщает менеджер организации. Адресная доставка возможна только для маломобильных людей.