Вуди Аллен заявил о завершении своей карьеры режиссера

Американский режиссер, 86-летний Вуди Аллен заявил о завершении своей режиссерской карьеры. В то же время, он продолжит работать как сценарист.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Съемки следующего фильма Аллена, «Осы», будут проходить в Европе. Они должны начаться уже осенью.

– Моя идея, в принципе, не снимать больше фильмов и сосредоточиться на сценариях, – заявил Аллен.

Он также добавил, что его следующим проектом станет роман. Это уже не первый раз, когда Аллен рассказывает о планах прекратить режиссерскую деятельность. Так, в июне в интервью Алеку Болдуину режиссер заявил, что планирует «снять один или два фильма», и признался, что «острые ощущения исчезли» из-за того, что фильмы начали выходить на стриминговых сервисах, а не в кинотеатрах.

За свою карьеру Аллен рекордные 16 раз был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Он является обладателем четырех наград Американской киноакадемии, в частности, за лучшую режиссуру фильма «Энни Холл».