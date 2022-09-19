В «Укргидроэнерго» заверили, что ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища не будет нести катастрофическую угрозу населению

В сети начали массово распространять информацию о катастрофических последствиях удара по дамбе Киевского водохранилища, но она является преувеличенной.
Об этом сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго».
По информации компании, дамба Киевского водохранилища была спроектирована и построена в 60-х годах с учетом угроз, которые были актуальными в то время. Ее возвели со значительным запасом прочности и стойкости.
«Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетным ударом не так-то просто», - подчеркивают в «Укргидроэнерго».
При этом добавляется, что даже в случае повреждения металлических затворов плотины, может произойти «постепенная неконтролируемая утечка воды с Киевского водохранилища, в результате которой произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий».
Сами зоны подтопления будут незначительными и население предупредят о них заранее.
В «Укргидроэнерго» уточнили, что защиту плотине также обеспечивает ведомственная военизированная охрана во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств.
Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в случае повреждения дамбы на Киевском водохранилище якобы ряд районов Киева и окрестных сел уйдут под воду и пострадают сотни тысяч человек.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Карачуновской дамбе близ Кривого Рога, в результате чего уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 метра.
Благодаря действиям спасателей уровень воды в реке Ингулец снизился и не превышает критических отметок.