Зеленская и другие мировые лидеры попрощались с Елизаветой II

В понедельник, 19 сентября, Главы государств и правительств со всего мира и иные важные персоны, приглашенные на похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает ВВС.

Похоронная процессия перевезла гроб с телом королевы из Вестминстерского дворца фактически через дорогу - в Вестминстерское аббатство, где собралось более 2 тысяч приглашенных.

Процессию сопровождали старшие члены королевской семьи.

Среди присутствующих - политики, члены королевских семей и знаменитости со всего мира. Одними из первых прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. В Вестминстер также приехали президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены.

На церемонии присутствует не только нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую королева Елизавета успела назначить главой правительства за два дня до смерти, но и несколько бывших премьеров страны.

Члены нового Кабинета Надим Захави и Джейкоб Рис-Могг тоже приехали в Аббаство, как и лидер оппозиционной Лейбористской партии, сэр Кир Стармер.

На церемонию также приглашены многие политики, знаменитости и сотрудники благотворительных организаций.

В числе присутствующих религиозных лидеров был замечен епископ Дувра Роуз Хадсон-Уилкин и несколько кардиналов из Ватикана.

Также супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II в своем Instagram, как та поддерживала Украину.

«В эти дни памяти ее величества королевы Елизаветы II почти у каждого свое любимое воспоминание о ней. Так бывает, когда отошла действительно эпоха, повлиявшая на всех. И к тому же эпоха благородная и образцовая, к которой хочется быть причастным», – написала она.

По словам первой леди Украины, королева больше всего впечатляла ее тем, что, «имея многочисленные обязанности, успевала уделять внимание и отвечать на письма детей».

«В том числе наших украинских детей. Только в последние годы письма с пометкой Royal Мail пришли к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от ее величества пришел и в школу №1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили Елизавету II с 90-летием», – напомнила Зеленская.

В своем посте супруга Зеленского поблагодарила Елизавету II за помощь украинцам.