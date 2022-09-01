«Это настоящий героизм!»: Зеленский поблагодарил 59-ю бригаду, которая выгоняет оккупантов с Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады, освобождающих от оккупантов Николаевщину.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Хочу сегодня поблагодарить воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют устойчивость в обороне Донецкой области. 95-й десантно-штурмовой бригаде – за чрезвычайно смелые действия по освобождению нашей территории. 59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, где вы сражаетесь, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам за крепость, ребята! Спасибо за продвижение вперед! – сказал Зеленский.