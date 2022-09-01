В Николаеве на памятнике воинам-танкистам зарисовали красную звезду

На Центральном проспекте Николаева, добровольцы под руководством участника Революции Достоинства Олега Гилякина зарисовали красную звезду на танке Т-34 — памятнике воинам-танкистам освободителям Николаевщины.

Об этом сообщил глава Николаевской краевой организации Народного Движения Украины Юрий Диденко.

Во время зарисовки символа коммунистического движения Олег Гилякин пел песню «Ой у лузі червона калина».

«Это только начало большой работы по деколонизации города от символов тоталитарного прошлого. Надеемся на активную поддержку и содействие в этом процессе местных властей, добровольцев и небезразличных граждан города. Слава Украине!», - написал Юрий Диденко.

Напомним, что ранее в Латвии решили демонтировать 69 памятников, прославляющих советский и нацистский режимы.