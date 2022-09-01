«Они нас еб*шат, что зверей»: Оккупант под Херсоном говорит о прорыве ВСУ и приказах командования

Военный так называемой «днр», который сейчас находится в Херсонской области, рассказал жене про прорывы украинской армии.

Об этом сообщает ГУР.

- Света, у нас так и нет, воды нет, короче по всей Херсонской области нет ни света, ни воды нигде.

- А чего ты не спал?

- Какой спать? Тут такое происходит, бл*, некогда спать - прорыв у нас. Прям у нас, вот где я сто сейчас - вот прям здесь.

- И что делать?

- - Ничего не делать нах*й. Тут укры нормально только что обложили. Еб*ть, всю полностью зону только что накрыли. Дыма клубы такие стоят. Они сейчас тут нас *башат, что звери. Вторую роту кинули всю на усиление.

- К вам туда?

- Нет, к ним туда, на Брусницкое.

- Ну у вас связь есть вообще с кем-нибудь?

- Нет у нас связи ни с кем. Толик звонил, сказал: «Бл*, готовьтесь к боевым». Всё.

- А если что, отходить куда?

- Никаких, нах*й отходить. Командование сказало стоять до последнего. Кто отойдет - будет дезертиром.

- Мне все равно на Херсонскую область, Артем.

- Мне тоже.

- Если вдруг что-то случается - собираешь пацанов и у*бывайте нах*й оттуда.