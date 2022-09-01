«Они нас еб*шат, что зверей»: Оккупант под Херсоном говорит о прорыве ВСУ и приказах командования

Военный так называемой «днр», который сейчас находится в Херсонской области, рассказал жене про прорывы украинской армии.
Об этом сообщает ГУР.
- Света, у нас так и нет, воды нет, короче по всей Херсонской области нет ни света, ни воды нигде.
- А чего ты не спал?
- Какой спать? Тут такое происходит, бл*, некогда спать - прорыв у нас. Прям у нас, вот где я сто сейчас - вот прям здесь.
- И что делать?
- - Ничего не делать нах*й. Тут укры нормально только что обложили. Еб*ть, всю полностью зону только что накрыли. Дыма клубы такие стоят. Они сейчас тут нас *башат, что звери. Вторую роту кинули всю на усиление.
- К вам туда?
- Нет, к ним туда, на Брусницкое.
- Ну у вас связь есть вообще с кем-нибудь?
- Нет у нас связи ни с кем. Толик звонил, сказал: «Бл*, готовьтесь к боевым». Всё.
- А если что, отходить куда?
- Никаких, нах*й отходить. Командование сказало стоять до последнего. Кто отойдет - будет дезертиром.
- Мне все равно на Херсонскую область, Артем.
- Мне тоже.
- Если вдруг что-то случается - собираешь пацанов и у*бывайте нах*й оттуда.