В Киеве с начала войны заработал McDonald's: через 15 минут сайт доставки «завис», а свободных курьеров не осталось

Во вторник, 20 сентября, впервые с полномасштабного вторжения в Украине вновь открылись три ресторана McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина.

С раннего утра у ресторанов McDonald's выстроилась очередь из курьеров и покупателей. Жители столицы, чтобы долго не ждать заказ, приезжают сразу под ресторан и делают заказы через приложение доставки.

Один из первых заказов отдали в ресторане на Дарницкой площади. Через 15 минут курьеры закончились и сделать заказ из McDonald's стало невозможно.

Как рассказали курьеры Glovo, из-за большого спроса приложение перестало показывать меню ресторана.

Первые рестораны McDonald's открылись на левом берегу столицы. Однако они пока работают в режиме доставки. При этом уже в октябре посетители ресторана смогут воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.