В Грузии вооруженный мужчина взяв заложников в банке требовал $2 миллиона, вертолет и флаг рф

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале «Банка Грузии» и угрожает привести в действие взрывное устройство, если не будут выполнены его требования.

Об этом сообщает «ЕП».

Мужчина зашел в банк в военной форме и балаклаве. Он утверждал, что взрывное устройство, установленное у входа в отделение банка, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На его теле закрепленооборудование, напоминающее детонаторы.

Злоумышленник требует 2 миллиона долларов, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, а также флаг России и «анкеси» - в переводе с грузинского языка это означает «удочка» (силовики часто называют так рацию).

Свои требования он публикует в Facebook через одного из заложников.

По данным МВД Грузии, в банке - 12 заложников. Сообщений о том, что среди них есть раненые, не поступало. На место мобилизованы силы спецназа, бригады «скорой помощи» и пожарные машины.

Начато расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях.