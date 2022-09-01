Объявление общей мобилизации в рф станет ударом для режима путина, - ГУР

Объявление общей мобилизации будет значительным ударом по режиму путина. Это означает, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, а так называемая «специальная операция» не достигла результата.

Об этом представитель ГУР МО Украины рассказал изданию «Kyiv Post».

«Объявить общую мобилизацию – значит объявить войну Украине и признать то, что Россия является страной-агрессором. На сегодняшний день мы начали собирать информацию – очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что так действительно идет война, и что русская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины, - сказали в ГУР.

В разведке отмечают, что россия понимает, что для захвата всей территории Украины, а это основная цель, рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы. Оглашение общей мобилизации будет выгодно самой Украине, поскольку у россиян нет мотивации идти воевать в чужую страну.

«Мы провели анализ российского социума и видим, что в основном поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Поэтому объявление общей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько русский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны», - отметили в разведке.

Кроме того, сам ресурс в россии исчерпывается.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях на поле боя со стороны россии не изменится ничего.