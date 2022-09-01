Оккупант рассказал, что армия рф несет потери, и в отместку насилует женщин

Российский военный рассказывает сексуальном насилии, активном наступлении ВСУ и больших потерях армии рф.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.
Под мощным натиском украинских защитников оккупанты вымещают гнев в гражданском населении.
- Ты как?
-Да вообще п*зда бл*ь со всем сторон давят. Уже фиг знает кто где.
- А что далеко прорвались, нет?
- Да них*ера! Если мы пытаемся назад отступить, там наши бл*ть расстрел. В ж*пе мы. Тут вообще п*здец. Я все уже, у меня бл*ть, у меня бл*ть нервы сдали нах*й. Я домой хочу, бл*ть , не могу. Тут вообще п*здец, дети, бл*ть, нас никто тут ненавидит с*ка. Наши солдаты насилуют этих женщин, бл*ть дебилы.
- Наши насилуют тех женщин?
- Да.
- Вот с*ка г*ндоны бл*ть.
По словам оккупанта, его подразделение оказалось в окружении Донецкой области, они без оружия и несут колоссальные потери. Сам оккупант признается, что очень хочет домой, но его не отпустят.
- Я здесь не выдерживаю уже бл*ть. Сейчас буду пытаться, бл*ть домой, в отпуск, объ*битесь от меня! Но бл*ть х*й отпустят, х*й отпустят!
- Г*ндоны бл*ть, демократия еб*ная. А че оружие -то поставляют?
- Не могут, мол, понимаешь, у нас везде хохлы, не доезжают они, не могут прорвать. Тут везде они.
- Че каждый день потерь много?
- Да, дох*я! У нас бл*ть все, у нас весь батальон положили. У нас полковника, командира батальона положили, бл*ть.
- А украинцев как, тоже еб*шите много?
- Та куда? Их дох*я бл*ть.