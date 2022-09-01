Оккупант рассказал, что армия рф несет потери, и в отместку насилует женщин

Российский военный рассказывает сексуальном насилии, активном наступлении ВСУ и больших потерях армии рф.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

Под мощным натиском украинских защитников оккупанты вымещают гнев в гражданском населении.

- Ты как?

-Да вообще п*зда бл*ь со всем сторон давят. Уже фиг знает кто где.

- А что далеко прорвались, нет?

- Да них*ера! Если мы пытаемся назад отступить, там наши бл*ть расстрел. В ж*пе мы. Тут вообще п*здец. Я все уже, у меня бл*ть, у меня бл*ть нервы сдали нах*й. Я домой хочу, бл*ть , не могу. Тут вообще п*здец, дети, бл*ть, нас никто тут ненавидит с*ка. Наши солдаты насилуют этих женщин, бл*ть дебилы.

- Наши насилуют тех женщин?

- Да.

- Вот с*ка г*ндоны бл*ть.

По словам оккупанта, его подразделение оказалось в окружении Донецкой области, они без оружия и несут колоссальные потери. Сам оккупант признается, что очень хочет домой, но его не отпустят.