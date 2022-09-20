Почти все медучреждения Николаева пострадали от вражеских обстрелов, - Сенкевич

Больница скорой медицинской помощи в Николаеве после обстрела 1 августа. Мер Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе от вражеского огня пострадали практически все медицинские учреждения.

Об этом городской голова заявил во время брифинга брифинга.

«У нас почти все медицинские учреждения пострадали от обстрелов. Сейчас у большинства из них нет окон и сегодня все эти окна забиваются OSB-плитами и утепляются стеклянными окнами, но под этими плитами. Потому что сегодня у нас опасно оставлять просто окна, потому что обстрел продолжается. В некоторых местах, где заменяли окна со стеклом, они снова разбиваются, так что это бесполезная трата денег. Было принято решение, что сейчас все окна, даже в домах, где нет людей, забиваем фанерой», - сказал Сенкевич.

Кроме того, Сенкевич подчеркнул, что городские больницы сейчас готовятся к новой волне коронавируса, которую ожидают в ближайшие месяцы.

В общем, медицинские учреждения, как утверждает Сенкевич, работают в довоенном режиме, даже еще лучше.

«Сегодня количество жителей в Николаеве уменьшилось почти вдвое: с полумиллиона довоенного на сегодняшний день в городе находятся около 220-230 тысяч человек. В основном это пожилые люди. Несмотря на все, нагрузка на больницы не так велика», - сказал мэр.

Напомним, что ранее мэр Николаева обратился в ООН с просьбой учитывать местные предприятия при объявлении тендеров на поставку продуктов.