«Наша задача — быть надежным тылом»: «МрійДій» передали четыре внедорожника для нужд украинских военных

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20.09.2022 20:47

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» сообщило о передаче Николаевской ОВА четырех внедорожников, которые будут направлены украинским военным.

Об этом говорится в сообщении объединения в Telegram.

«Наша задача – быть надежным тылом. Сегодня МрийДий передали Николаевской ОВА 4 внедорожника для нужд украинских военных. Каждое транспортное средство прошло полное техническое обслуживание и окрашено по рекомендации военных», - сообщили в «МрійДій».

Всего объединение уже приобрело и передало больницам и ВСУ 18 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

«Мы благодарны всем, кто приобщается к сбору средств на автомобили. Благодарим наших партнеров, Андрея Гончарова и Дмитрия Фалько, за финансовую помощь в приобретении авто. Пусть эти автомобили помогают воинам увереннее чувствовать себя на бездорожье и способствуют возвращению украинских территорий. Вместе мы непобедимы», - добавили в «МрійДій».

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