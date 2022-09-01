«Наша задача — быть надежным тылом»: «МрійДій» передали четыре внедорожника для нужд украинских военных

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» сообщило о передаче Николаевской ОВА четырех внедорожников, которые будут направлены украинским военным.

Об этом говорится в сообщении объединения в Telegram.

«Наша задача – быть надежным тылом. Сегодня МрийДий передали Николаевской ОВА 4 внедорожника для нужд украинских военных. Каждое транспортное средство прошло полное техническое обслуживание и окрашено по рекомендации военных», - сообщили в «МрійДій».

Всего объединение уже приобрело и передало больницам и ВСУ 18 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.