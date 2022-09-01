беларусь все же допустили к отбору на футбольное Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки чемпионата Европы-2024.

Об этом пишет «Рубрика».

УЕФА подтвердил, что сборная россии из-за вторжения россии в Украину остается вне мирового футбола и не участвует в отборе.

А вот сборная беларуси допущена к отбору, однако сборные Украины и беларуси будут разведены и не смогут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА будет разводить сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

В жеребьевке 9 октября примут участие 53 сборных. По итогам жеребьевки сформируется 10 отборочных групп (7 групп по 5 сборных и 3 группы по 6 команд).

Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

В финальный турнир Евро-2024 выйдут две команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.