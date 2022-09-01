В Ирландии врачи извлекли из желудка пациентки 55 пальчиковых батареек

В Ирландии хирурги прооперировали женщину, которая проглотила большое количество пальчиковых батареек. Всего им удалось извлечь из ее желудка 55 батареек.

Об этом сообщает Irish Medical Journal.

Как говорится в отчете, 66-летняя женщина прошла лечение в университетской больнице Святого Винсента в Дублине после того, как она съела пальчиковые батарейки.

Когда врачи сделали пациентке рентгеновский снимок, они были в шоке — в ее теле была не одна и не две, а несколько батареек. К счастью, ни одна из них не мешала работе ее желудочно-кишечного тракта и не получила повреждений.

Сначала врачи подождали, пока батарейки «покинут» тело пациентки естественным путем. Через неделю из пациентки вышло пять батареек, однако повторные рентгеновские снимки показали, что остальные батарейки даже не изменили своего положения в теле. Тем временем, пациентка жаловалась на боли в животе.

Следовательно, хирургам пришлось сделать лапаротомию, во время которой они обнаружили, что желудок пациентки значительно растянулся от веса батареек. Команда медиков вырезала небольшое отверстие в желудке и вынула из органа 46 батареек. Они включали батарейки типа AA и AAA.

Еще четыре батарейки застряли в толстой кишке и были перемещены в прямую кишку и удалены через задний проход. Таким образом, общее количество проглоченных батареек достигло 55.

После операции женщина быстро поправилась, а хирурги тем временем говорят, что это, вероятно, рекордное в истории количество проглоченных батареек за один раз.