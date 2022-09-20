НАТО готово отправить в Косово дополнительные войска

НАТО готово нарастить войска в Косово, если возникнут опасения повторения беспорядков на севере страны, заявил заместитель командующего миротворческой миссией альянса (KFOR) бригадный генерал Лука Пиперни.

Об этом сообщает Reuters.

" Мы бдительны и готовы действовать в случае роста напряженности, но мы также можем привлечь резервные силы, мы можем вызвать их в кратчайшие сроки", - сказал он.

По словам Пиперни, сейчас ситуация спокойная, но НАТО не может исключить, что с приближением 31 октября положение не изменится к худшему. К этой дате сербы, живущие преимущественно на севере страны в районах, граничащих с Сербией, должны наконец-то сменить автомобильные номера и документы на косовские.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение . Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответом на действия Белграда, не признающего удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.

В результате Косово к 1 сентября отложило замену сербских документов .