Американская компания открыла завод по производству оптоволокна в Польше

Компания Corning (США) открывает в польском Мщонове предприятие по производству оптоволокна.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

В прошлом году в компании объявили о намерениях запустить данное производство в Польше после того, как было установлено, что такой завод необходим для удовлетворения растущего спроса на оптоволокно в странах Европейского Союза и близлежащих регионах.

Спрос на оптоволокно в Европе растет подобно тому, как он растет в США из-за нужд в проложении оптоволоконных линий для развития сетей 5G, уплотнения сетей 4G, а также реализации программ, направленных на доведение таких линий до большего количества домов и компаний.

Corning уже имеет в Польше производственные мощности – речь идет о заводе в Стрыкове, где она производит с 2001 года оптоволокно и другие компоненты для нужд связи. Открытие нового предприятия позволит компании увеличить на территории Польши число своих сотрудников с 3000 еще на 250 человек.

Мэр Мщонува Юзеф Курек, комментируя открытие нового завода, отметил:

«Благодаря оптоволокну, которое компания Corning будет производить в нашем городе, еще больше людей и еще больше общин по всей Европе сможет наслаждаться высокоскоростной связью. Мы очень рады, что компания Corning вновь обратилась к талантливой рабочей силе нашего региона, чтобы претворить в жизнь свои инновации».

Генеральный менеджер Corning Optical Communications Майк Белл ранее заявлял, что новый завод компании Corning в Польше не только поможет удовлетворить спрос на оптоволокно в странах ЕС, но и высвободит мощности, необходимые для удовлетворения спроса в США.