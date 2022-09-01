Экс-футболист сборной Украины объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ

Эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

32-летний нападающий Фуэнлабрады анонсировал о старте своей инициативы в Instagram, пишет НВ.

В ролике Роман рассказал, что уже обратился за помощью к коллегам и соотечественникам, которые, как и он, сейчас живут в Испании.

«Чем больше турецких железных птиц в украинском небе, тем мощнее работает российский автопром на изготовление Лад Калин. Я знаю, что у нас с вами общее желание, так что давайте вместе приблизим нашу победу и мир! Мы обязательно победим зло! Байрактор нам в помощь! » – написал Зозуля в комментарии к своему посту.

Инициативу Романа поддержали игроки сборной Украины Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка.