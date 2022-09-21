«Укроборонпром» строит боеприпасный завод вместе с партнером по НАТО

«Укроборонпром» совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как отметили в «Укроборонпроме», это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. На предприятии добавили, что они продолжают помогать Генштабу Вооруженных сил Украины укомплектовывать боевые подразделения.

«Предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением необходимого вооружения. С началом полномасштабного вторжения предприятия Концерну было передано ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год. Некоторая бронированная техника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления возвращались в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо в полях. Таким образом, приведение в боевую готовность – в том числе после повреждений – украинской, иностранной и трофейной техники – это ключевая компетенция Государственного концерна «Укроборонпром» на сегодня», - говорится в сообщении.

Также там отметили, что одно из предприятий Концерна получило право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.