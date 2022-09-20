Верховная Рада проголосовала за усиление границы с рф и белорусью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2 км пограничной полосы вдоль линии государственной границы с рф и белорусью.

Также законопроект определяет порядок привлечения подразделений Вооруженных сил Украины к усилению охраны госграницы, пишет «Украинская правда».

Принятие соответствующего законопроекта №7475 за основу поддержали 250 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает увеличение до 2 км размера земель, необходимых для инженерного обустройства госграницы из России и Белоруссии и на природно-заповедных землях.

Законопроект также предлагает урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ для выполнения задач, связанных с усилением охраны госграницы.

В частности, речь идет о возможности создания залогов огневой поддержки, артиллерии и авиационных звеньев, отбора биометрики у всех, кто пересекает госграницу, с проверкой их на блокпостах и распознавание лиц.

Согласно проекту закона, в Украине в пределах двухкилометровой зоны могут установить специальный разрешительный пограничный режим.

Кроме того, предложенные изменения в ряд профильных законов позволят предотвратить злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или представляющим угрозу пограничной безопасности страны.