Украинский студент разработал «квадрокоптерный миноискатель»: Ему вручили 100 тысяч долларов премии

Украинец Игорь Клименко стал победителем престижной Всемирной премии Global Student Prize. По их версии, он является лучшим студентом, разработавшим «квадрокоптерный миноискатель».

Об этом сообщили организаторы .

Игорь Клименко, который учится на физико-математическом факультете Киевского политехнического института, объявлен победителем в Нью-Йорке. Вместе с первым местом его наградили премией в 100 тысяч долларов.

Украинец понял, что хочет помочь своей стране еще в пятом классе, когда началась война. Он решил овладевать знаниями для разработки роботов для разминирования. Уже в десятом классе он стал использовать квадрокоптеры и дроны в своих идеях.

Последние два года студент активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector. Он успешно презентовал разработку на различных конкурсах, в частности стал финалистом Х Фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир". Также он получил золотую медаль в младшей категории на Малайзийской 21-й технологической выставке (MTE) 2022 года.

У него уже есть два рабочих прототипа устройства. Игорь Клименко работает с инвесторами и разными организациями для того, чтобы начать пользоваться разработкой. Он стремится помочь снизить количество жертв от взрывных устройств и начать восстановление Украины. В настоящее время он принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022. Парень планирует подписать с этой организацией соглашение о сотрудничестве.

“Вырос в разрушенной войной стране, где каждый день он слышит шум самолетов, ракет или снарядов. Игорь является активным волонтером, поддерживая военные усилия, готовя и доставляя провизию для военных и нуждающихся. Ежедневно он продолжает учиться, несмотря на последствия войны вокруг него, чтобы получить хорошее образование, продолжать свое развитие, исследования и восстанавливать Украину», — пишут о нем на странице Global Student Prize.

Он является членом Малой академии наук Украины. Игорь Клименко читал лекции по популяризации образования и науки для студентов инновационной школы Think Global. В девятом классе стал проводить онлайн-занятия по математике для младших школьников. Уже два года он преподает учащимся математику. Студент планирует реализовать свое устройство и начать массовое производство.