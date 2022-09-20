Еврокомиссия рекомендует разрешить перевозку российского угля «ради энергобезопасности», - Bloomberg

Европейская комиссия может ослабить санкции, разрешив перевозить российские угли. Против этого выступают ряд стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия заявила, что транспортировка определенных товаров, в частности угля, «должна быть разрешена для борьбы с продовольственным и энергетическим кризисом во всем мире».

«ЕС полностью предан избеганию того, чтобы его санкции чрезмерно повлияли на торговлю критически важными товарами для третьих стран по всему миру», — сказал в заявлении представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри, добавив, что разъяснение касается продуктов питания, удобрений, энергоносителей и т.д.

«Финансирование или предоставление финансовой помощи — например, страхование или перестрахование операторами ЕС для транспортировки в третьи страны товаров, упомянутых в нашей инструкции, тоже должно быть разрешено», — сказал Ферри.

В то же время некоторые страны-члены ЕС, включая Польшу и страны Балтии, раскритиковали эти рекомендации. Дипломаты попросили комиссию дополнительно объяснить предложенный шаг, опасаясь, что он может фактически ослабить санкции против российских товаров.