Пентагон заказал для Украины дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600

Специально для Вооруженных сил Украины в Соединенных Штатах будут производить дроны-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Пентагоне обнародовали информационный бюллетень по поставкам вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября.

"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment", – указано в документе.

Стоит отметить, что ранее США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия. Дроны серии 300 перемещаются на 10 километров, а дроны серии 600 – на 40 километров.