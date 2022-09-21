ГСЧС продолжит тестировать систему экстренного информирования населения

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжит тестирование системы экстренного оповещения населения технологии Cell Broadcast.

Об этом ГСЧС сообщает в Facebook.

«Мы продолжаем тестирование системы информирования населения Cell Broadcast. И хотим поделиться промежуточными результатами, чтобы все вы знали - ваше терпение помогает быстрее настроить систему так, чтобы уже скоро ее можно было запустить в рабочем варианте и слышали мы ее только в случае реальной угрозы и только в регионе, где эта угроза прогнозируется или происходит», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что за две недели тестирования проверена настройка оборудования сетей операторов мобильной связи для рассылки информационных сообщений абонентам мобильной связи с использованием технологии Cell Broadcast, а также возможность получения сообщений на различных моделях мобильных телефонов, которые используются абонентами операторов мобильной связи в Украине.

«Во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать оповещения. Тестирование продолжается из-за значительного количества оборудования, которое должно быть настроено в сетях операторов мобильной связи во взаимодействии с вендорами оборудования и производителями телефонов», - отметили в Госслужбе.

Cell Broadcast является важным элементом в построении общенациональной системы оповещения и используется во многих странах мира.

«Вместе с тем мы разделяем здоровый юмор и совсем не поддерживаем ситуации, когда общественность агитируют умышленно выключать оповещения для сбора лайков в социальных сетях. Помните: предупрежден = защищен!», - добавили в ГСЧС.

Напомним, в ряде областей Украины с 7 сентября начали тестировать новую систему уведомления о ЧС, в декабре она заработает в постоянном режиме.