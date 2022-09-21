«Подписаны экспортные многомиллионные контракты»: Член исполкома Стахурский рассказал о результатах участия в Agro&Food Security Forum

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Стахурский рассказал, что принял участие в состоявшемся в городе Варшава форуме Agro&Food Security Forum.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Присоединившись к команде Ascet Shipping, принял участие в форуме Agro&Food Security Forum в городе Варшава, который проходил при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов республики Польши. Основная тема – обеспечение мировой продовольственной безопасности, создание новых логистических цепей, также состоялась рабочая поездка в порты Гданьска и Гдыни», – написал Стахурский.

По его словам, на форуме присутствовали представители правительств Украины и Польши, ведущие украинские специалисты и операторы рынка, международное агросообщество – участники из 26 стран мира.

«В этом году компании Ascet Shipping исполнилось 15 лет, несмотря на трудности, связанные с полномасштабным вторжением России в Украину, мы работаем и развиваемся, предоставляя услуги нашим клиентам на самом высоком уровне, именно для этого нами и была существенно обновлена команда Ascet Shipping, подобранные специалисты, чей квалификационный уровень позволяет принимать сложные, взвешенные решения, а имя Аскет является синонимом профессионализма, клиентоориентированности и умения находить эффективное логистическое решение», - сообщил Стахурский.

По результатам форума, добавил член исполкома, получили новые связи и уже подписаны экспортные многомиллионные контракты на десятки тысяч тонн зерновых, в том числе с поставщиками из Николаевской области.