«Нет могилизации!», выкупленные авиабилеты, падение акций и критика в соцсетях: Как россия реагирует на выступление путина и шойгу

Вечером 21 сентября россияне планируют выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент россии владимир путин.

Соответствующий призыв опубликоваол движение «Весна».

Активисты движения Весна призывают россиян выходить на митинги в 19:00 в центре своих городов. Один из лозунгов протеста – «Нет могилизации!».

«Тысячи русских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?» - говорится в обращении.

Между тем, после новостей о мобилизации рынок акций россии на старте торгов в среду продолжил обвальное падение – индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2052,71 пункта (-7,4%), индекс РТС – 1042,58 пункта (-9,7%); Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 15%.

В то же время, российский рубль, торговавшийся утром в боковом диапазоне, перешел к снижению на торгах Московской биржи.

Также среди россиян резко возрос спрос на снятие наличных денег.

Российские СМИ сообщают, что сразу после выступления путина, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

В в тренды Google вышел запрос о том, как сломать руку в домашних условиях.

Кроме того, свое недовольство мобилизацией обычные россияне выражают в комментариях.