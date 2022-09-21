Встигни стати студентом МКУ імені Пилипа Орлика!

Набір на денну форму навчання завершується 25 вересня 2022 року! Встигни стати студентом МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА!

Програма Шанс без ЗНО та НМТ.

Наші спеціальності:

👨‍🔬Фармація, промислова фармація

👩‍⚖️Право

👨‍💻Комп’ютерна інженерія

👩‍💻Журналістика

🧑‍💼Готельно-ресторанна справа

👷‍♂️Геодезія та землеустрій

👨‍💻Фінанси, банківська справа та страхування

👨‍💻Облік та оподаткування

👩‍💼Маркетинг

👩‍💻Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

🧑‍⚕️Медсестринство

👨‍💻Транспортні технології (автомобільний транспорт)

🧑‍⚕️Технології медичної діагностики та лікування

🧑‍⚕️Психологія

👩‍⚕️Фізична терапія, ерготерапія

🤱Дошкільна освіта

👩‍💼Початкова освіта

🧑‍💼Туризм

👩‍⚕️Громадське здоров’я

👨‍🎓Менеджмент

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot

Сайт: mku.edu.ua

Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,

Instagram, Facebook: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka

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