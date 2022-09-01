В Украине сократили перечень общин, находящихся в зоне боевых действий и оккупации

Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении по состоянию на 10 сентября. Список сокращен до 327 общин.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 327 общин в 9 областях.

Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

В то же время из перечня исключены следующие общины Запорожской области:

- Матвеевская сельская территориальная община; - Петро-Михайловская сельская территориальная община;

- Степненская сельская территориальная община;

- Терновская сельская территориальная община.

Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций. Есть три критерия, на которые при этом опираются:

- территории, временно оккупированные;

- территории, находящиеся в окружении (блокировке);

- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним, Кабмин обновил список оккупированных территорий, жители которых могут оформить помощь ВПЛ.