«На каждого солдата и танк рф у нас должно быть несколько боевых снарядов для дронов»: В Минцифре отреагировали на решение путина о частичной мобилизации

Министерство цифровой трансформации будет уделять больше внимания проекту «Армия дронов», чтобы обеспечивать ВСУ современными и эффективными беспилотниками на фоне частичной мобилизации в рф.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту «Армия дронов», чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в рф должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас», - отметил он.

Федоров напомнил, что российский президент объявил частичную мобилизацию и активизацию военной промышленности. В частности, в россии пообещали призвать 300 тысяч резервистов.

«Уверен, что все наши технологические компании должны сфокусироваться на развитии технологий в military-tech. Нам нужно быть еще более инновационными, быстрыми и гибкими», – добавил он.

Напомним, что Путин объявил частичную мобилизацию в россии и пригрозил ядерным оружием.