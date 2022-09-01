В россии начались акции против мобилизации, но не массовые – участников задерживают

В российских городах начались акции против мобилизации, объявленной властями 21 сентября.

По сообщениям российских СМИ, эти акции не носят массового характера.

Так, несколько десятков человек вышли на акции в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.

В Иркутске силовики разогнали акцию, задержав некоторое количество людей. В других городах, как сообщается, полиция разговаривает с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.

Несколько десятков человек вышли на акцию в Томске. Полиция начала задержания.