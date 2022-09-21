В «Николаевгазе» рассказали, как защищают подземные газопроводы от коррозии

Специалисты АО «Николаевгаз» модернизируют станции катодной защиты (СКЗ). Газовики устанавливают новые станции инверторного типа вместо изношенных трансформаторных. Анодные заземлители прокладывают в почве на глубине около пяти метров. Станцию настроили и подключили к питающей сети.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С начала года АО «Николаевгаз» установило пять станций катодной защиты. Они будут защищать от коррозии подземные стальные газопроводы в общинах области. Без катодной защиты металлические газопроводы быстро разрушаются и становятся непригодными к использованию.

«Все работы выполняются за счет тарифа на распределение газа. АО «Николаевгаз» благодарит потребителей, которые своевременно осуществляют оплату за распределение/транспортировку газа!» - говорится в сообщении.



