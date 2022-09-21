Домбровская отчиталась о работе депутатов Николаевского горсовета от фракции «Слуга Народа»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что деятельность депутатов Николаевского городского совета от фракции политической партии «Слуга народа» изменила свой формат из-за российской агрессии. Однако каждый из депутатов остался в Николаеве, продолжает работать с избирателями, помогать городу и вооруженным силам Украины. Поэтому она отчиталась о работе депутатов из ее фракции за время после 24 февраля.

Об этом она написала в Facebook.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину все депутаты фракции политической партии «Слуга народа» в Николаевском городском совете находятся в Николаеве и присоединились к волонтерской деятельности и систематически передавали гуманитарную помощь населению, ВПЛ, ТРО, военным подразделениям. В первую очередь помощь оказывается взрослым людям и детям с инвалидностью, детям из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей, чьи родители принимают участие в защите нашего государства и переселенцев, вынужденных переселенцев. Это продукты питания, одежда, средства гигиены, детское питание, средства по уходу за детьми.

На базе депутатской приемной Домбровской был открыт гуманитарный пункт и телефон «горячей линии» 24/7. За полгода с начала войны гуманитарную помощь получили около 7 тысяч семей. В общей сложности организовано и доставлено в Николаев около 120 тонн гуманитарного груза. Отправлена гуманитарная помощь в с. Зеленый Гай, поселок Луч, с. Посад-Покровское, с. Вознесенск, с. Мешково-Погорелово, г. Новый Буг, Великосолоновская община, пгт Березанка.

«Моя команда доставила в Украину гуманитарный груз в виде велосипедов, тележек, роляторов и костылей для взрослых и детей. Часть груза мы передали жителям Большевцевской, Бурштынской и Галицкой общин Ивано-Франковской области. Остальные бесплатно передали николаевцам. Также передали помощь в виде медицинского оборудования в медицинские учреждения города и области: роддома №1, 2, БСМП, городская больница №3 Николаева, Николаевский областной центр онкологии, областной центр психологического здоровья, поликлиника БСМП, военно-медицинская служба СБУ, Березнеговатской больницы», - сообщила Домбровская.

Кроме того, по ее инициативе доставили из Германии и передали в коммунальную собственность города два вместительных автобуса и легковой автомобиль, задействованных для перевозки военных, а после войны - будут работать на маршрутах общественного транспорта города Николаева. Мы передали средства фильтрации воды для 10 николаевских ОСМД

Ее коллега Рамиль Агабеков с первых дней войны занимается волонтерской деятельностью. В частности, благодаря его работе в Николаев доставлены 15 грузовиков гуманитарного груза (медикаменты, оборудование) и 200 прицепов помощи от Михаила Федорова. Восстановил холст главного флага города. Предоставляется помощь военным подразделениям средствами защиты и продуктами питания. Рамиль Агабеков был награжден благодарственным письмом от Министерства молодежи и спорта, Николаевского городского совета.

Наталья Горбенко наладила помощь продуктами питания, средствами гигиены незащищенным слоям населения Корабельного района города. Координировала доставку гуманитарного груза в г. Николаев (продукты питания, медицинское оборудование и другое) от украинских и международных организаций. Обеспечивает доставку гуманитарных грузов на склады и через социальные службы помогает населению. Представитель Николаевского городского совета по работе с Международными благотворительными организациями и фондами. Является одним из партнеров ООН по обеспечению хлебом и консервами населения города и Николаевской области.

Николай Капацин, волонтер и меценат. В течение всего времени он системно оказывает помощь Вооруженным Силам Украины. Он уже закупил воинским частям и отдельным подразделениям оборудование, технику, одежду, тактическую амуницию, бронежилеты, квадрокоптеры, беспилотные разведывательные комплексы, автомобильную технику. В частности, приобретено и передано военным 10 квадрокоптеров, два беспилотника и два микроавтобуса. Кроме того, Николай Капацина также помогает строительным работам и услугам.

Виталий Ким как глава областной военной администрации Николаевской области оказывает всестороннюю помощь населению и военным подразделениям.

Елена Кузьмина и.о. главного врача КНП «Николаевский областной клинический госпиталь ветеранов войны» Николаевского областного совета, волонтер. Оказывает медицинскую помощь населению и адресную помощь посредством продуктовых наборов, воды.

Елена Нестеренко помогала военным частям, подразделениям и населению продуктами питания, средствами гигиены, медикаментами, компьютерной техникой и средствами индивидуальной защиты. Организовывала доставку гуманитарной помощи Николаеву.

Александр Разумный как волонтер поставлял для ВСУ автомобили, квадрокоптеры, рации, генераторы, маскировочные сетки, форму, оказывал помощь в оборудовании блиндажей. Имеет награду от министра обороны «При содействии Вооруженным Силам Украины», грамоты от начальника управления подразделения СБУ «Альфа», грамоты от командира бригады морской пехоты.

Юрий Степанец также принял участие в волонтерской деятельности. Активно помогает военным частям, подразделениям и населению продуктами питания, средствами гигиены, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Организовал доставку гуманитарной помощи по городу и области.