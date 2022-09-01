«Ваше руководство ведет страну к пропасти»: Известная российская журналистка вернула путину госнаграды

Бывшая ведущая новостной программы «Время» на российском «Первом канале» Жанна Агалакова вернула владимиру путину свои государственные награды.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Агалакова отправила орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» на имя путина в Кремль из Франции. К наградам журналистка приложила следующее обращение: «Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми».

«Собиралась давно, но не знала как это лучше сделать. Выбросить? Сжечь? Но это было бы неуважением к государственной награде и к очень достойным людям, которые были этими орденами и медалями награждены. Не была уверена, что почта примет бандероль с таким адресом. Оказалось, все можно, даже во времена нового железного занавеса. На почте удивились, конечно, и тут же принялись помогать оформлять таможенную декларацию. Обещали, что через три дня дойдет до адресата», — рассказала Агалакова The Insider.

Агалакова работала на «Первом канале» с 1999 года. Она вела дневные и вечерние выпуски «Новостей», а также программы «Время» и «Ночное Время». С 2005 года работала собственной корреспонденткой Первого канала в Париже, с 2013 по 2019 — в Нью-Йорке, после чего снова вернулась в Париж.

Ее последний репортаж на «Первом» вышел 17 февраля 2022 года. После 24 февраля Агалакова осудила развязанную путиным войну против Украины и 3 марта подала заявление об увольнении с «Первого канала». 17 марта журналистка была официально уволена.