В первом чтении Рада поддержала добровольный воинский учет женщин – но есть исключение для женщин с медицинской специальностью

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном военном учете женщин. За принятие законопроекта №6482 набралось 267 голосов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, новая формулировка статьи по учету будет выглядеть так: «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрастом, по собственному желанию, могут быть взяты на военный учет военнообязанных».

В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных.

«Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре», - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины женщинам около ста гражданских профессий придется встать на обязательный учет в военкоматах. В ВСУ заявили, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года.

Также главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил , что сейчас «не идет речь о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию».

Напомним, что россия распространяла в соцсетях фейк о «мобилизации женщин в Украине». Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что инок будут брать на военный учет только с их согласия.