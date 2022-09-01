Из Херсона эвакуировали волонтера Григория Янченко, ставшего одним из символов украинского сопротивления

Из Херсона вывезли 74-летнего волонтера Григория Янченко, теперь он находится на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил военный капеллан Виталий Папушой.

«Легендарный Григорий Янченко, волонтер и патриот Украины, чудесным образом уехал из Херсона. Слава Богу, уже в свободной части Украины. Честь и уважение тебе, дядя Гриша», - отметил Папушой.

Уроженец Черниговщины Янченко во времена СССР служил в псковской дивизии ВДВ, воевал в Афганистане. В 1992 году он получил увечье. С начала российской военной агрессии в 2014 году Янченко стал собирать деньги для украинской армии. За эту деятельность Янченко был награжден званием «Народного героя Украины» и почетного гражданина Херсона.

После полномасштабного вторжения россии Янченко стал появляться в людных городах Херсона, где включал гимн Украины. Эти видео стали популярны в соцсетях как пример несокрушимости духа херсонцев.