Экс-форвард МФК «Николаев» пошел добровольцем в ряды ВСУ

Экс-футболист МФК «Николаев» и херсонского «Кристалла» Виктор Мартян записался добровольцем в ряды ВСУ.

Об этом сообщает «Трибуна».

Футболист почти месяц не мог уехать из временно оккупированного Херсона после агрессии россии. Когда вырвался на свободную землю, поехал в Николаев, где служит его любимая Анна – лейтенант-медик ВСУ. Он решил сменить футбольное поле на поле боя и пошел в военкомат.

- Раньше я был совсем далек от войска, поэтому родные и многие друзья не поняли мое решение. Говорили: «Ну какой из тебя солдат?!». Анна, которая тогда видела кровь и смерть, тоже сначала отказывала, – признается Виктор. – Но я решил: пока оккупанты будут топтать родную землю – сменю бутсы на берцы. До самой победы!

После военной подготовки Мартян хотел попасть в подразделение, где служит возлюбленная, чтобы воевать вместе и поддерживать друг друга. Но судьба и приказ распорядились иначе – Виктор стал стрелком 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

- Когда шел в военкомат, немного переживал, смогу ли выдерживать армейский режим и подружусь ли с оружием. Но долгие годы в футболе, регулярные изнурительные сборы, тренировки и матчи мне пригодились. И с автоматом я быстро нашел общий язык – он мне уже, как друг, как брат, всегда рядом, - говорит Виктор.

Футболист не только выполняет свои армейские задачи, но и волонтерит, собирая деньги для подразделения Анны – больше всего помогают друзья и знакомые футболисты. Анна и Виктор недавно поженились – командиры отпустили их на несколько дней в Одессу.

Напомним, что Мартян в 2018 году провел 14 матчей за МФК «Николаев» и вторую команду «корабелов».