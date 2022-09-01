Украина вернула часть защитников «Азовстали» – среди них «Пташка» и глава патрульных Донетчины Вершинин

В Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и россией. По предварительным данным, Украина вернула домой около 200 защитников "Азовстали".

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23:45 Из плена вернули медика Марьяну Мамонову.

23:27 Фото с освобожденными украинскими воинами.

22:50 Кроме того, из плена вернули Екатерину Полищук – парамедика «Пташку» и морского пехотинца Михаила Дианова.

«Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка Азов», - сообщил Максим Жорин.

22:31 Из российского плена вернули начальника патрульной полиции Донецкой области Михаила Вершинина.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Хорошие новости на ночь. Пока идет обмен, обо всем нельзя. Но по меньшей мере глава патрульной полиции Михаил Вершинин освобожден из плена. Героический гарнизон Мариуполя понемногу возвращается домой», – сообщил он.

Напомним, что Вершинин вместе с коллегами участвовал в обороне Мариуполя от российских оккупантов и был среди защитников «Азовстали».